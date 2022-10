L’apparition de la vie sur Mars… aurait détruit la vie sur Mars !

En l’état des connaissances scientifiques actuelles, il semble désormais probable que Mars ait abrité des formes de vie microscopiques il y a de cela 3,7 milliards d’années environ. Des chercheurs de l’Institut de biologie de l’École normale supérieure (Ibens) jettent un nouveau pavé dans la mare de cette lointaine histoire martienne et affirment que l’apparition de la vie sur Mars a sensiblement différée des conditions d’émergence de la vie sur Terre, une différence qui se serait soldée au final par des destins radicalement opposés.

Il y a 3,7 milliards d’années donc, Mars était une planète au climat plutôt doux (entre 10 et 20 °C) et de l’eau coulait en abondance à sa surface. L’atmosphère de la planète rouge était alors nettement plus chargée en hydrogène (H2) et en dioxyde de carbone (CO2) que l’atmosphère terrestre. Problème, les microbes martiens se sont littéralement nourris d’hydrogène pour produire du méthane (CH4), un gaz à effet de serre nettement plus puissant que le CO2 mais aux effets beaucoup plus courts. Mars a donc commencé à se refroidir, au point que la température est descendue à -60 degrés ! Les eaux de Mars se sont alors transformées en glace et les microbes vivant dans ces eaux sont allés rejoindre les profondeurs de la planète (jusqu’à 1 km en dessous de la surface exactement).

Les chercheurs de l’Ibens estiment que les microbes de Mars ont ainsi longtemps survécu dans les profondeurs des régions martiennes d’Hellas Planitia et Isidis Planitia, mais aussi… dans le cratère de Jezero, c’est à dire là où se trouvent actuellement le rover Perseverance et le drone Ingenuity. Une question reste en suspend: reste-t-il encore des microbes « survivants » sous la croûte de Mars ? Les chercheurs n’ont pas (encore) de réponses…