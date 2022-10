La bêta d’Android 13 arrive sur les Samsung Galaxy Z Fold 3, Flip 3 et Note 20

Samsung propose aujourd’hui la bêta d’Android 13 (avec sa surcouche One UI 5) sur de nouveaux smartphones, à savoir les Galaxy Z Fold 3, Flip 3, Note 20 et Note 20 Ultra. Mais le constructeur a décidé de faire des choix étonnants.

Jusqu’à présent, Samsung proposait la bêta d’Android 13 pour les Galaxy S21 et S22. Voilà donc maintenant que les Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 y ont le droit, aussi bien en Inde qu’aux États-Unis (du moins pour le Z Flip 3). Le journal des modifications de la mise à jour fait état de la prise en charge des widgets empilés, des fonds d’écran personnalisables pour les appels entrants, ainsi que des améliorations apportées à la palette de couleurs, qui se veut être l’interprétation par Samsung du thème Material You.

Aussi, les Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra ont le droit à la bêta. Visiblement, cela concerne pour le moment les États-Unis. Mais on peut se douter que d’autres pays vont suivre au fil des prochains jours et prochaines semaines.

Ce qui est étrange ici est que la version bêta d’Android 13 n’a pas encore été proposée aux Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4, bien qu’elle soit disponible sur leurs prédécesseurs. Il n’est pas clair quand Samsung a l’intention d’apporter la mise à jour à ces appareils plus récents, mais c’est certainement en dehors de ses choix habituels. Malgré cela, Samsung devrait toujours publier la mise à jour finale d’Android 13 pour son dernier smartphone pliable en date, les Galaxy S22, et les autres appareils mentionnés d’ici la fin de 2022.