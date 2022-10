Meta a bidonné la reconnaissance des mouvements de jambes de ses avatars

Mark Zuckerberg apprendra-t-il donc un jour de ses erreurs ? Lors d’une séquence de la conférence consacrée au nouveau casque VR Meta Quest Pro, l’avatar du patron de Meta s’est mis à sautiller en tous sens, une manière d’illustrer la reconnaissance des mouvements des jambes grâce aux capteurs du casque et à une bonne dose d’IA prédictive. Sauf que voilà, le journaliste Ian Hamilton du très respectable site UploadVR a affirmé hier sur son compte Twitter que la séquence avait été entièrement créée à partir de technologies de Motion Capture, et n’était donc pas du temps réel !

For those who've been wondering about the legs shown in the Connect keynote (@hrafntho). Meta: "To enable this preview of what’s to come, the segment featured animations created from motion capture."

— Ian Hamilton (@hmltn) October 13, 2022