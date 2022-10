Wear OS : Google promet une nouvelle version chaque année

Wear OS, le système d’exploitation de Google que l’on retrouve sur plusieurs montres connectées, va continuer d’évoluer avec une nouvelle version disponible chaque année, comme l’a expliqué le groupe.

Björn Kilburn, directeur de la gestion des produits pour Wear OS, a indiqué à Wired que l’objectif de Google est de « sortir une nouvelle version de Wear OS généralement chaque année d’une manière similaire au mobile ». Il n’est pas clair si cet objectif de mise à jour annuelle fait référence, par exemple, à 3.0 -> 4.0 ou si 3.0 -> 3.5 compterait, ce qui s’est produit cette année sur la Galaxy Watch 5 de Samsung et la Pixel Watch.

Cette cadence de publication annuelle est née de la volonté de s’assurer que les dernières fonctionnalités d’Android pour les montres connectées sont rapidement intégrées. Pour le moment, Björn Kilburn fait référence à des mises à jour trimestrielles de Wear OS pour apporter de nouvelles expériences tout au long de l’année. Cela pourrait éventuellement faire référence aux Feature Drops que la Pixel Watch reçoit, ou aux équivalents Android saisonniers.

Pour les propriétaires de montres sous Wear OS 2, Google réaffirme que la mise à jour vers Wear OS 3 pour les appareils équipés des puces Snapdragon Wear 4100 et 4100+ est toujours attendue plus tard dans l’année. Une réinitialisation de l’appareil sera nécessaire. Enfin, Google fait savoir qu’il est « absolument engagé » envers Wear OS. Pour l’avenir, l’équipe travaille à l’amélioration de l’autonomie de la batterie pour permettre la création d’appareils plus petits.