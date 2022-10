Surface Pro 9 annoncée : processeurs Intel ou ARM, écran 120 Hz et 5G

La Surface Pro 9 est maintenant officielle, avec Microsoft qui l’a présentée aujourd’hui. C’est d’ailleurs l’occasion de souligner que cette gamme fête son 10e anniversaire. Il y a également eu la présentation du Surface Laptop 5.

Microsoft dévoila la Surface Pro 9

La Surface Pro 9 continue de proposer un format 2-en-1 auquel beaucoup se sont habitués de la part de cet hybride ordinateur portable/tablette. Cette fois-ci, l’appareil est fabriqué en aluminium de haute qualité. À l’arrière, les utilisateurs peuvent trouver une béquille intégrée. La face avant accueille un écran PixelSense Flow de 13 pouces. Une fois encore, le multi-touch 10 points est de retour. L’écran est également doté d’un taux d’affichage de 120 Hz.

En ce qui concerne ses composants internes, la Surface Pro 9 donne le choix aux utilisateurs avec un processeur Intel ou ARM. La tablette en version Intel dispose du processeur i5-1235U ou i7-1255U selon la configuration. Pour la version ARM, on retrouve le processeur Microsoft SQ 3 qui s’appuie sur une puce Qualcomm Snapdragon avec support de la 5G.

Voici ce que déclare Microsoft :

Le dernier processeur Intel Core de 12e génération offre une puissance et des performances incroyables. Vérifié en tant qu’appareil Intel Evo, il est prêt pour le multitâche dans le monde réel, la productivité de bureau complète, l’autonomie de la batterie toute la journée et les charges de travail intenses — avec jusqu’à 50% de performances supplémentaires par rapport à la Surface Pro 8. Le Thunderbolt 4 permet le transfert rapide de données, la connexion à plusieurs écrans 4K ou la prise en charge d’une configuration eGPU. Le processeur Microsoft SQ 3 offre une connectivité 5G rapide et une autonomie ultra longue — jusqu’à 19 heures. En outre, il débloque de nouvelles fonctionnalités d’IA rendues possibles par une toute nouvelle unité de traitement neuronal (NPU) qui transforme la façon dont vous vous connectez avec les personnes de votre vie. Capable d’effectuer plus de 15 000 milliards de calculs par seconde, le NPU de la Surface Pro 9 permet de vivre de nouvelles expériences avec les effets Windows Studio.

Outre cet aspect, on retrouve un écran de 13 pouces avec une définition de 2 880 x 1 920 pixels, 128/256/512 Go/1 To de stockage, 8/16/32 Go de RAM, une webcam 1080p et un capteur 10 mégapixels pouvant également filmer en 4K.

La Surface Pro 9 sera disponible à compter du 8 novembre à partir de 1 299€.