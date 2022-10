Surface Laptop 5 annoncé : Microsoft dévoile son nouveau PC portable

Microsoft a annoncé son nouvel ordinateur portable, le Surface Laptop 5. Ceux qui s’attendaient à des changements majeurs par rapport à la génération précédente vont être déçus d’apprendre qu’il s’agit d’une mise à niveau relativement mineure.

Le Surface Laptop 5 est équipé d’un port Thunderbolt 4. Cela signifie que les utilisateurs peuvent désormais se connecter à un écran 4K, charger l’appareil et transférer des fichiers vidéo plus volumineux via le nouveau port. Ce dernier s’ajoute au port USB-A, à la prise jack 3,5 mm et au port Surface Connect.

Le PC portable dispose de la plateforme Intel Evo, avec le processeur Intel Core i5-1235U (13,5 pouces)/i5-1255U (17 pouces). Selon Microsoft, cela signifie qu’il est 50% plus puissant que sa version précédente. On retrouve par ailleurs 8 Go de RAM par défaut, avec la possibilité d’avoir 16 ou 32 Go. Il y a également la puce graphique Iris Xe GPU.

Selon Microsoft, le modèle de 13,5 pouces offre jusqu’à 18 heures d’autonomie. Le modèle de 15 pouces, quant à lui, a une autonomie estimée à 17 heures. Enfin, pour ceux qui espèrent utiliser le Surface Laptop 5 pour les réunions Microsoft Teams et autres conférences, l’appareil dispose d’une caméra frontale 720p avec l’authentification faciale Windows Hello.

Le Surface Laptop 5, qui tourne sous Windows 11, sera disponible à partir du 25 octobre. Le premier prix est 1 179€.