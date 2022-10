Paramount+ : le service de streaming arriverait en France début décembre

Paramount+ va faire ses débuts en France et le lancement de la plateforme de streaming pourrait intervenir lors de la première semaine du mois selon le cabinet d’analyse NPA Conseil.

Paramount+ existe déjà aux États-Unis et d’autres pays. La plateforme se lance progressivement en Europe, avec notamment une arrivée en Allemagne et en Italie. La France va suivre en décembre. Au dernier comptage (août 2022), le service disposait de 43 millions d’abonnés.

Un accord a déjà été signé avec Canal+ pour offrir l’accès à tous ceux qui ont déjà la formule Canal+ Ciné Séries. Pour les autres, il faudra prendre un abonnement comme c’est déjà le cas avec Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ et d’autres. Le prix français n’est pas encore dévoilé, mais il devrait logiquement être identique à celui de nos voisins européens. Le prix en Allemagne et en Italie est de 7,99€/mois. Il faut donc s’attendre à la même tarification dans l’Hexagone.

Plusieurs programmes originaux existent sur Paramount+, dont The Good Fight, Star Trek: Discovery, Star Trek: Picard, Halo et plus encore. Il est donc fort possible que ces programmes et d’autres basculent sur la plateforme de streaming… sauf si les accords en cours sont toujours valables avec les autres plateformes. Par exemple, Amazon Prime Video diffuse The Good Fight et Star Trek: Picard, là où Netflix diffuse Star Trek: Discovery et où Canal+ propose Halo.