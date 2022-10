Phil Spencer (Microsoft) tease le boîtier pour jouer aux jeux Xbox via le cloud

Phil Spencer, le responsable de la division Xbox chez Microsoft, a posté une photo sur Twitter qui semble anodine apparence, mais qui comprend en réalité le boîtier dédié pour jouer aux jeux Xbox via le cloud.

Il s’agit d’une petite boîte blanche, qui ressemble à l’apparence de la Xbox Series S et qui est dédiée à l’accès aux jeux via le service Xbox Cloud Gaming (xCloud) de la société. Microsoft a annoncé pour la première fois l’année dernière qu’il prévoyait un appareil de streaming et beaucoup de personnes avaient supposé qu’il s’agirait d’une clé HDMI. Bien que Microsoft travaille toujours sur cette console de streaming, dont le nom de code est Keystone, il s’agit plutôt d’un boîtier.

L’idée de se produit est de ne pas avoir à acheter une Xbox Series X ou S, mais tout de même de profiter des jeux Xbox grâce au cloud gaming. Un abonnement au Xbox Game Pass serait ainsi requis. Le prix est de 9,99€/mois ou 12,99€ pour la version Ultimate (en l’occurrence, c’est la version Ultime qui serait nécessaire).

De son côté, le compte Xbox officiel sur Twitter a répondu à Phil Spencer : « Qu’est-ce qu’on a dit à propos de mettre les vieux prototypes sur votre étagère, patron ? ». Phil Spencer n’a pas réagi à ce tweet.

Now what did we say about putting old prototypes on your shelf boss

— Xbox (@Xbox) October 10, 2022