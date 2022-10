Xbox Game Pass : on connait le chiffre d’affaires du service pour l’année 2021

Le dernier chiffre officiel concernant le Xbox Game Pass concerne le nombre d’abonnés au service, officiellement de 25 millions depuis le pointage du mois de janvier 2022. Microsoft se refuse toujours à fournir d’autres informations pourtant élémentaires, comme par exemple le chiffre d’affaires du service, mais ce voile de secret s’est un peu déchiré lorsqu’Xbox a dû défendre le rachat d’Activation Blizzard face au CADE, le régulateur brésilien.

Dans la longue liste de documents fournis au CADE par Microsoft on trouve cette fois… le chiffre d’affaires généré par le Xbox Game Pass sur l’année 2021, qui est donc de 2,9 milliards de dollars, soit 18% du CA global de la division Xbox la même année (16,28 milliards de dollars). C’est moins que les 3,6 milliards générés en 2021 par les abonnements du PlayStation Plus et du PlayStation Now, mais cette « supériorité » des services de Sony est un gros trompe-l’oeil: les revenus du Xbox Game Pass n’intègrent pas les abonnés au PC Game Pass (qui génèrent forcément bien plus que les 700 millions de dollars d’écart entre le PS+ et le Xbox Game Pass), sans compter que les chiffres de Xbox montrent l’écart de rentabilité, bien réel cette fois, entre les deux services. Ainsi, avec deux fois moins d’abonnés que son homologue PlayStation Plus (50 millions d’abonnés à date), le Xbox/PC Game Pass a généré un revenu quasi équivalent (et sans doute supérieur) à celui de son concurrent.

Le levier financier que constitue le Xbox Game Pass n’a en tout cas pas suscité l’inquiétude du CADE, qui a donné son feu vert pour le rachat d’Activision Blizzard.