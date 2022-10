Le Brésil approuve le rachat d’Activision Blizzard par Microsoft

Et de deux ! Après l’Arabie Saoudite, le Brésil est donc le second pays à approuver le rachat d’Activision Blizzard King par Microsoft pour 68,7 milliards de dollars. La CADE (le régulateur brésilien) a donc estimé que ce rachat massif ne lèserait pas le consommateur final, et ce même si Microsoft décidait de faire de Call of Duty une exclusivité : « Pour sa part, Sony possède plusieurs atouts du fait de sa position dominante sur le marché depuis plus de vingt ans, son expérience du secteur, sa base de joueurs la plus grande du marché, son catalogue d’exclusivités, ses partenariats commerciaux avec de grands éditeurs, et une base de consommateurs fidèles. Tout ceci devrait permettre à Sony de maintenir sa compétitivité même dans le scénario du rachat par Microsoft, y compris si le contenu d’Activision Blizzard lui est désormais fermé.”

La CADE estime cependant que “Considérant l’immense popularité de Call of Duty, il est raisonnable de conclure que les jeux Activision Blizzard ne seraient plus disponibles sur les consoles Sony, ce qui obligerait les joueurs de la franchise à migrer sur les consoles Xbox ou sur PC.” En d’autres termes, le régulateur brésilien considère que même si le rachat fait perdre des joueurs à Sony, les conséquences seront au pire un rééquilibrage du marché, et ne devraient pas aboutir à une situation de monopole de Microsoft (« monopole » qui dans la situation actuelle relève du FUD et du scénario de science-fiction).

Le régulateur brésilien rappelle aussi que « Les jeux exclusifs sont le pilier de la compétition entre Microsoft et Sony, bien qu’aucune des deux entreprises n’ait réussi à développer ou acquérir une exclusivité qui lui assure un avantage décisif sur le marché des consoles. Les jeux propriétaires sont en effet moins populaires et génèrent moins de ventes que les AAA développés par des entreprises tierces, qui sont jusqu’à présent toujours disponibles à la fois sur Xbox et PlayStation. »

Le rachat d’Activision Blizzard King doit encore être examiné par la FTC d’ici la fin novembre et par la Commission européenne d’ici au 8 novembre dernier délai. Les choses sont un peu plus compliquées du côté du régulateur britannique, qui a décidé de pousser ses investigations sur les conséquences possibles de ce rachat.