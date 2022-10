Twitter vous invite à partager un tweet plutôt que faire une capture d’écran

Beaucoup de tweets apparaissent sur Facebook, Instagram, TikTok et d’autres réseaux sociaux sous la forme de captures d’écran. Certes, cela permet de voir rapidement un message, mais cela embête un peu Twitter. La plateforme aimerait plutôt que vous voyez le tweet d’origine.

Certains utilisateurs de Twitter commencent à voir apparaître une nouvelle fenêtre contextuelle les invitant à partager un lien vers des tweets plutôt qu’une capture d’écran. Jane Manchun Wong a repéré la nouvelle fenêtre contextuelle qui apparaît immédiatement après qu’un utilisateur a fait une capture d’écran d’un message. « Partager le tweet à la place ? », peut-on lire. Les utilisateurs voient plusieurs versions différentes en réalité, comme les boutons « Copier le lien » et « Partager le tweet ».

Twitter is trying to persuade me to Share Tweet or Copy Link instead of taking a screenshot of the Tweet pic.twitter.com/vwFYNsf003

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) October 6, 2022