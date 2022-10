EA rend disponible sur PC son app qui va remplacer Origin

Electronic Arts annonce que son nouveau launcher, EA app, est désormais disponible au téléchargement pour les PC Windows. Le logiciel viendra remplacer à terme Origin.

Voici ce qu’Electronic Arts déclare :

EA app est notre client PC le plus rapide et le plus facile à utiliser à ce jour. Grâce à son nouveau design épuré, vous retrouverez facilement les jeux ainsi que le contenu qui vous intéresse et découvrirez vos nouveaux jeux préférés. Les téléchargements automatiques de jeux et les mises à jour en arrière-plan garantissent la disponibilité de vos jeux à tout moment.

Pour les personnes qui jouent par le biais d’Origin, Electronic Arts annonce qu’il fait le nécessaire pour que le transfert se fasse aussi facilement que possible. Une demande de transfert sera bientôt adressée aux joueurs et, au moment où ils la recevront, tous leurs jeux et contenus, y compris les jeux déjà installés, seront prêts et les attendront sur l’EA app. Les sauvegardes locales et dans le cloud seront transférées en amont, ce qui permettra de reprendre les parties au même endroit. La liste d’amis sera également transférée.

L’EA app est disponible dès maintenant au téléchargement depuis cette page. À noter qu’Origin n’est pas encore enterré sachant que les joueurs Mac doivent toujours l’utiliser. D’ailleurs, Electronic Arts ne dit pas quand les joueurs Mac auront le droit au même client que sur PC.