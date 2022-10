Tesla sur le point de livrer son premier camion électrique Semi Truck

L’accouchement aura été difficile, mais le bébé a l’air d’être bien en forme : le Semi Truck, premier poids lourd 100% électrique de Tesla, s’apprête à débouler sur les routes plus de 5 ans après son annonce initiale (et plus de 3 ans après le démarrage de la production). Elon Musk vient en effet d’annoncer que le premier Semi Truck de Tesla sera livré à son propriétaire le 1er décembre prochain. L’heureux propriétaire qui pourra dire « preums » n’est autre que Pepsi.

Le principal concurrent de Coca-Cola est en effet le plus gros et surtout le plus rapide des clients de Tesla. A peine l’annonce du Semi Truck avait -elle été faite que le géant de la boisson gazeuse avait passé commande d’une centaine de Semi Truck ! Le retour d’ascenseur de Tesla est à la hauteur du gros chèque reçu de la part de Pepsi.

Sur le plan technique, le Semi Truck pourrait rouler durant 800 km sur une seule charge, sachant qu’Elon Musk promet une recharge de 70% de la cappacité de batterie en seulement 1/2 heure.