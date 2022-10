Boston Dynamics ne veut pas que ses robots transportent des armes (et il n’est pas le seul)

Les principales startups qui fabriquent robots ne veulent pas que leurs machines deviennent les nouveaux Terminator. Les sociétés Agility Robotics, ANYbotics, Boston Dynamics, Clearpath Robotics, Open Robotics, Unitree Robotics ont en effet rédigé une lettre ouverte pour demander à ce que leurs robots ne soient pas armés et éviter ainsi qu’on puisse « les utiliser pour violer les droits civils ou pour menacer, blesser ou intimider d’autres personnes”.

Un robot-chien Unitree affublé d’un lance-roquettes

Les fabricants estiment aussi que « l’ajout d’armes à des robots télécommandés ou autonomes, largement accessibles au public et capables de naviguer vers des endroits auparavant inaccessibles où les gens vivent et travaillent, soulève de nouveaux risques de préjudice et de graves problèmes éthiques”. Autre crainte, que la customisation de ces machines en robots de combats ne finisse par effrayer le grand public et le détourne du secteur des produits robotiques.

Les craintes avancées dans cette lettre ouverte ne reposent pas sur de simples fantasmes de S.F. Ces derniers mois, des robots issus de ces startups de recherche ont été transformés en véritables machines de guerre.