Dubaï : toujours plus fou, un projet d’immeuble en forme de Lune

Dubaï est vraiment la ville des projets les plus fous (les plus excessifs diront certains). La nouvelle lubie en cours est le projet d’une société canadienne, Moon World Resorts, qui s’est donnée pour objectif de construire à Dubaï un immense immeuble… en forme de Lune ! D’une hauteur de 224 mètres, cette boule géante habitable aurait été conçue sur le modèle du globe d’Epcot à Disney World (Floride).

A terme, l’immeuble Moon devrait contenir pas moins de 300 résidences privées, 4 000 suites d’hôtel, un immense centre commercial, des bars, une boite de nuit et un spa. Histoire de continuer dans le délire pour millionnaires, l’immeuble renfermerait aussi une immense surface à visiter semblable à la surface de Lune ! Et comme on est déjà dans le futur, les fenêtres de chaque résidence/chambre d’hôtel seront remplacées par des écrans qui afficheront des images animées thématiques.

Michael R. Henderson, le CEO de Moon World Resorts, estime que l’attractivité pour ce type d’immeuble-resort va forcément augmenter avec le tourisme spatial. En revanche, on constate avec une pointe de consternation que la question de l’empreinte carbone n’est même pas évoquée, ce qui en général est plutôt (très) mauvais signe. Les loisirs des nantis sont-ils donc voués à n’être que des sommets de pollution ?