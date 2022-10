Google Pixel Watch : un unboxing à quelques heures de sa présentation !

La Google Pixel Watch sera officiellement présentée lors de la conférence que Google organise cet après-midi à partir de 16 heures (heure de Paris), et à quelques heures de l’évènement un unboxing de la toquante vient de fuiter sur Reddit ! Un utilisateur Reddit portant le pseudo Suckmyn00dle a publié plusieurs clichés de la Google Pixel Watch non allumée, et nous propose même un petit comparatif visuel entre l’Apple Watch et la Pixel Watch (voir quatrième photo plus bas) ! Un constat s’impose : la Pixel Watch dévoile un design vraiment élégant, ce qui pourrait bien lui permettre de trouver son public au sein d’un marché aujourd’hui largement dominé par la smartwatch d’Apple.

Pour rappel, la Pixel Watch serait disponible en deux tailles de bracelets (pour deux tailles de boitier ?), soit un modèle Small pour les poignets dont la circonférence se situe entre 130 et 175 mm, et un modèle Large pour les poignets entre 165 et 210 mm. La Pixel Watch prendrait en charge la 4G, le NFC et la géolocalisation (via GPS), et l’Unboxing-leak dévoile aussi que la toquante disposera du Wifi, du Bluetooth (5.0 probablement), de l’USB-C (pour la recharge) et qu’elle tournera sous Wear OS 3.5. Le prix avoisinerait les 350-400 euros. On en saura plus lors de la conférence Google que l’on pourra suivre à partir de 16 heures à cette adresse.