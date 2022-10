Overwatch 2 : Blizzard essuie une attaque DDoS massive durant la mise en service du jeu

Ce mardi à 21 heures, il y avait beaucoup de monde derrière son PC pour se lancer bille en tête dans les premières parties d‘Overwatch 2, second volet de la célèbre franchise de FPS multi-joueurs compétitif. Malheureusement, et à croire que Blizzard est réellement devenu un studio maudit, les serveurs du jeu ont subi une attaque DDoS massive pratiquement dans la foulée du lancement, ce qui fait qu’un nombre important de joueurs n’a pas pu accéder au jeu.

A cause de ces serveurs bloqués, plus de 40 000 joueurs se sont retrouvés entassés dans une énorme file d’attente d’accès au jeu. Les problèmes ne se sont pas arrêtés là puisque d’autres joueurs ont subi des soucis au niveau du transfert de comptes (les personnages, leurs stats ainsi que des éléments cosmétiques peuvent normalement transiter d’Overwatch à Overwatch 2).

Unfortunately we are experiencing a mass DDoS attack on our servers. Teams are working hard to mitigate/manage. This is causing a lot of drop/connection issues. https://t.co/4GwrfHEiBE

— Mike Ybarra (@Qwik) October 4, 2022