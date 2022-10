CD Projekt RED annonce de nouveaux jeux Cyberpunk et The Witcher, et une toute nouvelle licence, Hadar !

Quelle mouche a donc piqué CD Projekt RED ? Le studio polonais, que l’on croyait au plus mal après le lancement catastrophique de Cyberpunk 2077, 2077, nous revient avec des annonces fracassantes. Dans une série de communiqués d’une transparence totale, CD Projekt RED a dévoilé Orion, la suite de Cyberpunk 2077 et de son extension à venir Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Il faut dire que le retour en force de ce jeu de rôle futuriste, enfin largement présentable après une longue série de patchs et de mises à jour, a de quoi donner des ailes au studio.

La franchise The Witcher reste de loin la plus rentable pour CD Projekt, et l’on ne s’étonnera pas que trois nouveaux projets lui sont consacrés. Outre la sortie en fin d’année de la version new gen de The Witcher 3, CD Projekt éditera The Witcher : Sirius, actuelleement en cours de développement par le studio The Molasses Flood. Peu d’informations sur ce titre, si ce n’est qu’il s’agira d’un jeu « accessible » (pour le mobile ?) et que ce sera la première nouveauté The Witcher à débarquer sur les étals.

Viendra ensuite The Witcher : Polaris, annoncé comme le premier volet d’une trilogie et beaucoup plus tard encore The Witcher : Canis Majoris, un titre à la fois open world et très narratif qui sera lui aussi développé par un autre studio (dont on ne connais pas encore le nom). a noter que The Witcher: Polaris sera réalisé avec le moteur de rendu graphique Unreal Engine 5. Une version mobile serait envisageable.

Vient le tour de la TRES grosse annonce, soit une toute nouvelle franchise portant le nom de code de Hadar. Aucune information n’a été fournie sur le jeu lui-même mais l’on sait que cette fois il s’agit bien d’un nouveau projet développé en interne depuis 2021, l’objectif de CD Projekt étant de disposer de trois franchises phares sur lesquelles le studio pourra s’appuyer dans les années à venir.

Message from Marcin Iwiński pic.twitter.com/jbaAFktzEi — CD PROJEKT IR (@CDPROJEKTRED_IR) October 4, 2022

CD Projekt RED a confirmé qu’il poursuivra son partenariat avec Netflix. Le succès des séries The Witcher et Cyberpunk: Edgerunners n’est sans doute pas pour rien dans cette décision. La dernière annonce du studio concernait un changement de poste : Marcin Iwiński, co-fondateur du studio et actuel co-CEO, annoncé qu’il quittait son poste.