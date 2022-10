House of the Dragon : le nouvel épisode est sombre et vous n’avez rien vu ? C’est « normal »

L’épisode 7 de House of the Dragon est disponible et beaucoup de spectateurs se plaignent d’une partie très sombre où on ne voit pas grand-chose, même sur des téléviseurs OLED avec le HDR ou le Dolby Vision. Il se trouve que c’est normal… si l’on en croit le diffuseur.

Un épisode très sombre de House of the Dragon

Le réalisateur de l’épisode 7 de House of the Dragon est Miguel Sapochnik, qui avait déjà réalisé l’épisode La longue nuit de la saison 8 de Game of Thrones… et il se trouve qu’il était déjà très sombre. Là encore, de nombreux spectateurs avaient critiqué cet aspect. Fabian Wagner, le directeur de la photographie qui s’est occupé de cet épisode, avait réagi : « Le problème, c’est que beaucoup de gens ne savent pas comment régler correctement leur téléviseur. Beaucoup de gens le regardent aussi malheureusement sur de petits iPad, qui ne peuvent en aucun cas rendre justice à un spectacle comme celui-ci ».

Trois ans plus tard, voilà que l’histoire se répète avec la scène entre Rhaenyra et Daemon, ainsi que la scène avec Aemond et le dragon Vhagar. Voici ce que déclarent plusieurs spectateurs :

2022 et les créateurs d'House of the Dragon osent encore faire des nuits américaines 🙃 C'est qui les génies qui ont validé ça quand tu vois encore le beau ciel bleu dans le fond et que le voile sombre fait tout sauf naturel ?! Ça et les perruques, HOTD fait bâclée par instant. pic.twitter.com/0EOQ3i3oZy — ElBlondo (@elblondo) October 3, 2022

mais le dernier épisode de #HouseOfTheDragon on voit absolument rien ??? — 𝒜𝓂𝒷𝓇𝑒 (@backtodobrev) October 3, 2022

Par contre quelqu'un peut mettre plus de lumière dans la série parce qu'on voit rien#HouseOfTheDragon — aissa koulibaly (@kouliba96586069) October 3, 2022

Attendez mais y a vraiment un mec qui a validé l'étalonnage de cet épisode ? On voit que dalle #HouseOfTheDragon — Croock (@Croock92) October 3, 2022

Y’a pas un souci avec l’épisode 7 de #HouseOfTheDragon ? On ne voit absolument rien. — Romain Cheyron (@Romain_Ch) October 3, 2022

« Une décision créative intentionnelle »

Pour sa part, HBO Max, qui diffuse la série aux États-Unis, a tweeté : « l’éclairage tamisé de cette scène est une décision créative intentionnelle ».

Hey there! We appreciate you reaching out about a night scene in House of the Dragon: Episode 7 appearing dark on your screen. The dimmed lighting of this scene was an intentional creative decision. Thanks! ^LL — HBOMaxHelp (@HBOMaxHelp) October 3, 2022

Il faut savoir que les salles de montage comprennent généralement un moniteur de référence OLED parfaitement calibré. Ce moniteur de référence est capable de gérer l’incroyable gamme de gris et de noirs que nos yeux peuvent voir. Votre téléviseur à la maison ne peut pas gérer la même gamme de gris, pas plus que votre téléphone ou votre tablette. Et en l’occurrence, le réalisateur Miguel Sapochnik ne pense pas au produit livré sur votre téléphone, votre téléviseur ou votre tablette. Il pense à ce qui est apparu dans la salle de montage alors qu’il finalisait l’épisode.