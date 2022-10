Pico 4 : le casque VR qui fait sensation a (aussi) le meilleur FoV vertical du marché

C’est peu dire que le Pico 4 a créé la sensation lors de sa présentation officielle il y a dix jours. Le casque VR conçu par la filiale du chinois Bytedance affiche en effet des spécifications élevées dans sa gamme de prix, des spécifications parfois même élevées… tout court. Ainsi, un test en laboratoire VR du Youtubeur allemand de la chaîne New VR Tech a dévoilé que le FoV (champ de vision) horizontal était exactement de 102 degrés (contre 105 degrés annoncé par le fabricant), et que le champ de vision vertical, presqu’aussi important pour l’immersion, était lui aussi de 102 degrés ! Un FoV « au carré » donc, et qui surtout supplante sur ce plan des casques VR proposés à un tarif bien plus élevé.



Ainsi, le HTC Vive Pro, le Valve Index mais aussi le Varjo Aero affichent tous un FoV vertical inférieur à celui du Pico 4 (soit respectivement 86°, 98° et 72°) ce qui est bien sûr une énorme surprise à ce niveau de tarif. Quant au Meta Quest 2, principal concurrent du Pico 4, il est complètement largué avec un FoV horizontal de 90° et un FoV vertical de 88°, ce qui explique d’ailleurs l’effet « masque de plongée » une fois sous le casque VR. Pour rappel le Pico 4 sera commercialisé dès le 18 octobre prochain au prix de 429 euros dans sa version 128 GO et de 499 euros dans sa version 256 Go.