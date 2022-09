Samsung propose Android 12 sur la Galaxy Tab A8… alors qu’Android 13 existe

Samsung propose aujourd’hui au téléchargement Android 12 pour la Galaxy Tab A8. La disponibilité de la mise à jour pour la tablette qui a vu le jour en 2021 a lieu dans plusieurs pays européens, dont en France et en Suisse.

Malgré le fait qu’Android 13 soit déjà disponible et que la bêta de One UI 5.0 (avec Android 13) soit proposée sur les Galaxy S22, la Galaxy Tab A8 reçoit seulement la version stable d’Android 12 (firmware X205XXU1BVI6). Cette tablette a été lancée en janvier 2022 et a été livrée avec Android 11 (alors qu’Android 12 existait déjà).

Comme le rapporte SamMobile, la mise à jour commence maintenant à être déployée dans de vastes portions de l’Europe, notamment en Autriche, en Bulgarie, dans la région baltique, en République tchèque, en France, en Grèce, en Hongrie, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, dans les pays nordiques, en Pologne, au Portugal, en Roumanie, en Slovaquie, en Slovénie, en Espagne, en Suisse et au Royaume-Uni. La mise à jour concerne pour l’instant les modèles 4G.

Android 12 sur la Galaxy Tab A8 est disponible avec la surcouche One UI 4.0 de Samsung plutôt que la dernière version 4.1, qui se trouve sur les Galaxy S22. Il n’y a pas réellement de changements d’interface, mais il y a plusieurs changements sous le capot pour améliorer One UI sur cette tablette Android.