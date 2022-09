Windows 11 a des problèmes avec les imprimantes, admet Microsoft

Vous avez des problèmes avec votre ordinateur sous Windows 11 et votre imprimante ? Vous n’êtes pas les seuls et Microsoft reconnaît qu’il existe bel et bien un bug.

Les soucis avec les imprimantes concernent tout particulièrement la mise à jour Windows 11 2022 (22H2) qui est disponible au téléchargement depuis peu et qui se veut la première « grosse » mise à jour du système d’exploitation.

Dans une publication, Microsoft déclare :

Microsoft a découvert un problème lorsqu’une imprimante installée utilise le pilote de classe Microsoft IPP ou le pilote de classe d’impression universelle et qu’elle est installée sur un appareil Windows présentant des problèmes de connectivité avec l’imprimante. Windows a besoin de la connectivité à l’imprimante pour identifier toutes les fonctionnalités de l’imprimante. Sans connectivité, l’imprimante est configurée avec des paramètres par défaut et, dans certains cas, peut ne pas être mise à jour une fois la connectivité rétablie. Vous pouvez être affecté par ce problème si votre imprimante est incapable d’utiliser des fonctions spécifiques telles que la couleur, l’impression recto/verso, les paramètres de taille ou de type de papier, ou les résolutions supérieures à 300×300 dpi. Actuellement, les imprimantes installées dans cet état reporteront ce problème lors de la mise à niveau vers Windows 11 version 22H2.

Microsoft a décidé d’appliquer un blocage de compatibilité sur les ordinateurs qui ont de telles imprimantes. Cela signifie que tant que ces appareils ne seront pas retirés depuis les paramètres de Windows, il ne sera pas possible d’installer la mise à jour Windows 11 2022.