Amazon Prime : pas de hausse de prix pour les clients Freebox Delta

Bonne nouvelle pour les clients avec une Freebox Delta, Free leur annonce qu’ils ne sont pas concernés par la hausse de prix récemment pratiquée pour Amazon Prime. Pour rappel, l’abonnement Amazon Prime est inclus dans l’offre pour ceux qui ont cette box de Free.

« Nous avons le plaisir de vous informer que malgré l’évolution des tarifs d’Amazon, votre service Amazon Prime reste inclus dans votre offre Freebox Delta sans surcoût ! », annonce le fournisseur d’accès dans un e-mail envoyé aujourd’hui à ses clients. « Continuez de profiter de tous les avantages inclus dans votre offre Amazon : la livraison gratuite et illimitée en 1 jour ouvré sur des millions d’articles éligibles en France, Amazon Music Prime, Twitch Prime, Amazon Photos, Prime Reading et même de la livraison offerte dans vos restaurants préférés grâce à Deliveroo Plus offert pendant 1 an », ajoute le message.

@free viennent d'envoyer un mail pour l'abonnement amazon prime, il reste donc sans surcoût pour les abonnés Freebox Delta! 😎 pic.twitter.com/oAERIgM96K — 𝓚𝓸𝓼𝓱𝓸🧠🇹🇷📶 (@KoshoNSA) September 30, 2022

Pour rappel, c’est en juillet qu’Amazon a annoncé une hausse de prix. Le prix mensuel est passé de 5,99€ à 6,99€. Pour l’année, c’est maintenant 69,90€ au lieu de 45€. Pour les étudiants, les prix sont maintenant de 3,49€/mois et 34,95€/an au lieu de 2,99€/mois et 24€/an. Les nouveaux tarifs sont en place depuis le début du mois.