Bruce Willis : un deepfake officiel de l’acteur le remplacera dans de prochains films

Voilà typiquement le genre d’info qui nous confirme que nous vivons déjà hic et nunc certains des futurs de S.F que nous imaginions dans les années 80-90. L’acteur Bruce Willis, devenu immensément populaire après le film Piège de Cristal (et ses suites) le 6ème Sens de Night Shyamalan vient d’annoncer qu’il serait à nouveau de retour sur les écrans, quelques mois seulement après avoir décider d’arrêter sa carrière suite à un début d’aphasie. En fait l’acteur américain a revendu ses droits d’image à la startup DeepCake afin que cette dernière puisse réaliser des Deepfakes officiels de Willis dans de prochains films !

Le Deepfake, c’est cette technologie boostée au machine learning qui permet de remplacer sur une vidéo le visage d’un acteur ou d’une personne par un autre visage tout en gardant les expressions faciales d’origine. En d’autres termes, Bruce Willis serait « interprété » à l’écran par un autre acteur mais le visage de ce dernier serait ensuite remplacé en post production par celui de la star américaine !

Ce n’est pas la première fois que cette technologie est utilisée au cinéma ou dans les séries, à l’instar du dernier épisode de la saison 2 du Mandalorian où l’on peut voir un Luke Skywalker rajeunit récupérer le « bébé Yoda ». Il y a un an environ, Bruce Willis lui-même avait déjà cédé temporairement ses droits d’image à DeepCake pour le tournage d’une publicité russe (voir plus haut). On notera que Bruce Willis est le premier acteur à céder ses droits d’image pour être remplacé à l’écran par un « Deepfake officiel ».