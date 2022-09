Free annonce des nouveautés à venir pour la Freebox Révolution

La Freebox Révolution va bientôt fêter ses 13 ans et Free ne l’oublie pas, au contraire. Le fournisseur d’accès compte proposer des nouveautés, dont le nPVR et des fonctionnalités de OQEE, son interface pour la télévision présente sur la Freebox Pop.

Des nouveautés à venir sur la Freebox Révolution

C’est lors de la 18e édition de la convention Free que les annonces autour de la Freebox ont été faites. Selon Xavier Niel, le patron de Free, cette box qui a vu le jour en 2010 est toujours « adorée en France, Free est toujours tenté de la moderniser ». C’est pour cela que le groupe travaille actuellement sur le nPVR (Network Personal Video Recorder). Il s’agit d’un système par lequel un espace personnel d’enregistrement non physique sur un support à distance (dans le cloud) est mis à disposition d’un utilisateur. Il diffère des dispositifs de PVR (Personal Video Recorder) pouvant être présents dans les foyers et qui permettent l’enregistrement sur un support de stockage physique. Le nPVR permet en effet d’accéder aux fichiers enregistrés en tout lieu et sur tous les supports sur lesquels le service est disponible tant qu’il y a une connexion Internet.

« Cela permettra par exemple de faire le lien avec les enregistrements réalisés sur OQEE pour les consulter sur le player Révolution », a déclaré Maxime Bizon, le chef de l’équipe chargée du logiciel sur les Freebox, auprès d’Univers Freebox. D’ailleurs, cela pourrait marquer l’arrivée du start-over sur la Freebox Révolution, Free ne ferme pas la porte.

Mais mettre cela en place n’est pas si simple en cette période. Il y a beaucoup de Freebox Révolution dans les foyers. « Lancer ces nouvelles fonctionnalités nécessite des serveurs et des infrastructures supplémentaires et dans le contexte de pénurie de composants, c’est difficile », reconnaît Free. Son objectif est d’apporter les nouveautés évoquées sans pour autant remplacer l’interface de la Freebox Révolution.