Cyberpunk 2077 passe la barre des 20 millions d’exemplaires écoulés

Etrillé lors de sa sortie il y a deux ans en grande partie à cause de versions Xbox One/PS4 absolument indignes, Cyberpunk 2077 reprend doucement des couleurs. Les nombreux patchs apportés au jeu avaient fini de le rendre présentable, et plus récemment, le titre de CD Projekt RED a aussi bénéficié d’un coup de pouce indirect avec la sortie sur Netflix de la série animée Cyberpunk Edgerunners.

Cet heureux coup du sort a permis à Cyberpunk 2077 de franchir un nouveau cap, celui des 20 millions de jeux vendus ! C’est 2 millions de copies en plus qu’au mois d’avril dernier, et même si l’on est encore loin des chiffres de The Witcher 3 (plus de 40 millions de ventes). Les ventes de Cyberpunk 2077 ne devraient pas en rester là puisque la première vraie extension du jeu, Phantom Liberty, est attendue pour l’an prochain.

Cyberpunk 2077 est disponible à la vente chez Amazon pour Xbox Series, PC, et PS5.