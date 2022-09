Windows 11 : le support des applications Android est disponible en France

Microsoft annonce que le support des applications Android sur Windows 11 est désormais une réalité en France, ainsi que dans d’autres pays. C’était jusqu’à présent disponible uniquement aux États-Unis et au Japon.

C’est dans un e-mail que Microsoft annonce la disponibilité des applications Android pour les PC sous Windows 11 en France. La société indique :

Nous sommes ravis d’annoncer aujourd’hui l’expansion des applications Android sur Windows 11 pour les Windows Insiders et l’ensemble de la communauté Windows 11 en France.

Grâce à cet aperçu unique, l’Amazon Appstore apporte à Windows 11 des applications et des jeux Android non disponibles auparavant, afin que vous puissiez en avoir davantage pour votre PC ! Ces applications et jeux viennent s’ajouter à notre catalogue plus large pour vous procurer la meilleure expérience — des jeux essentiels aux jeux occasionnels, des suites de productivité, des expériences sociales, des outils de créativité et bien plus encore.