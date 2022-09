Artemis-1 : le lancement du SLS reporté pour la troisième fois… à cause d’une tempête tropicale

Décidément, il doit être écrit quelque part que le premier vol du SLS ne pourra pas se dérouler dans un climat apaisé, au sens propre comme au sens figuré du terme. En effet, la NASA a annoncé il y a quelques heures que le lancement du Space Launch System prévu ce mardi 27 septembre était finalement annulé pour cause de tempête tropicale. La mission Artemis-1 subit donc un nouveau revers, mais cette fois-ci le lanceur n’y est pour rien : la tempête qui évolue en ce moment même entre la Jamaïque et la Floride pourrait en effet se transformer en un immense ouragan, ce qui représente bien sûr un risque majeur pour la séquence de décollage.

We continue closely monitoring forecasts associated with #TropicalStormIan, will gather more data overnight, and make the decision Monday when to roll back the #Artemis I Space Launch System rocket and Orion spacecraft to the Vehicle Assembly Building. https://t.co/r48NqWOUHB pic.twitter.com/l06YQ4I33W

— NASA (@NASA) September 26, 2022