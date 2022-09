Jurassic World : Le Monde d’après atteint 1 milliard de dollars au box-office

Il a pris son temps, mais voilà que Jurassic World : Le Monde d’après a atteint 1 milliard de dollars de recettes au box-office, et ce à l’échelle mondiale. Pour rappel, le film est sorti en juin dernier en France et dans les autres pays.

Il a donc fallu attendre plusieurs mois pour atteindre 1 milliard de dollars au box-office, ce qui fait de Jurassic World : Le Monde d’après l’un des films les plus lents à atteindre ce pallier symbolique. Parmi les autres superproductions qui ont atteint le milliard de dollars après trois mois, voire plus, de diffusion sur grand écran, citons Le Monde de Dory, Zootopie et La Reine des neiges. C’est relativement rapide comparé à Harry Potter à l’école des sorciers, qui a eu besoin d’au moins deux décennies et de quelques rééditions pour rejoindre le club, comme le note Variety.

Même avec un milliard de dollars au box-office, Jurassic World : Le Monde d’après n’a pas été à la hauteur de ses prédécesseurs en matière de ventes de billets. Jurassic World, qui a relancé la populaire franchise de science-fiction en 2015, a terminé son parcours en salles avec 1,6 milliard de dollars dans le monde, tandis que la suite de 2018, Fallen Kingdom, a atteint 1,3 milliard de dollars dans le monde. Les nombreux volets de la franchise ont généré collectivement plus de 6 milliards de dollars dans le monde.