La qualité de la fibre optique en France est au coeur des préoccupations

Le défi de la qualité de la fibre optique, régulièrement décriée par des usagers ou des élus locaux, a été au cœur des discussions de la conférence annuelle « Territoires connectés », organisée par l’Arcep, le régulateur des télécoms.

Une envie d’améliorer la qualité de la fibre

La France s’est lancée ces dernières années dans un grand effort d’accélération de l’installation de la fibre optique sur son territoire, avec plus de 30 millions de Français éligibles au réseau, dont la moitié est déjà raccordée. La fibre est même devenue début septembre le moyen de connexion majoritaire en France parmi l’ensemble des abonnements à l’Internet haut et très haut débit, selon les données publiées par l’Arcep.

Mais certains problèmes de raccordements persistent et « rien ne change sur le terrain », a déploré Patrick Chaize, sénateur de l’Ain et président l’Avicca, une association de collectivités, lors de cette conférence qui réunit aussi pouvoirs publics et opérateurs. Fin juillet, le sénateur avait déposé une proposition de loi « à visée coercitive » afin notamment « de mieux protéger les consommateurs », sous peine de sanctions. « Elle devrait être prochainement discutée en séance publique. Je ne doute pas que le gouvernement saura la défendre, l’accompagner pour que son vote aboutisse rapidement tant la situation devient urgente », a-t-il pressé devant le ministre délégué au Numérique, Jean-Noël Barrot.

Jean-Noël Barrot, tout en rappelant que la France était le pays « le mieux fibré d’Europe », a admis qu’il y avait des difficultés « certes limitées, mais très présentes » sur une partie du réseau. Sur ce sujet, le gouvernement, en concertation avec le régulateur et les représentants des opérateurs, prévoit de présenter fin septembre un ensemble de mesures « concrètes et rapides ».

Parmi les pistes à l’étude, des comptes rendus photo après chaque intervention des techniciens ou encore la formation de ces derniers, accompagnée d’une certification et labellisation des compétences. Début juin, les opérateurs réunis dans la Fédération française des télécoms avaient déjà présenté plusieurs propositions pour améliorer la qualité des raccordements.

Le gouvernement affiche l’objectif d’une France entièrement fibrée d’ici à 2025.