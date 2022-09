Une Xbox Series X blanche repérée dans un spot de pub de Logitech

Certains ont l’oeil. Une Xbox Series X blanche a en effet été repérée dans un sport de pub de Logitech pour le casque Astro A30 à l’eshtétique hautement configurable (pour rappel, Astro Gaming est une division de Logitech). Bien sûr, il peut s’agir d’une simple manip numérique visant à intégrer la Xbox Series X dans un environnement entièrement blanc (la Series X trône à côté d’une PS5 et d’un casque Meta Quest 2, tous deux blancs eux aussi), mais les firmes ont tellement l’habitude de teaser leurs produits dans leurs spots ou ceux des autres que l’on doute un peu de cette explication. Du reste, Xbox dispose déjà d’une console toute blanche à son catalogue, la Xbox Series S.

Cette petite cachoterie intervient quelques jours seulement après que Logitech ait dévoilé sa console PC de poche G Cloud Gaming en partenariat étroit avec Microsoft et Nvidia. Difficile de ne pas penser que dans ces conditions, l’apprition de la Xbox Series X blanche ne fasse pas partie du contrat commercial entre les deux parties. A défaut d’évolution technique – les modèles « Pro » des PS5 ou des Xbox Series sont nettement plus improbables sur cette gen touchée par les retards et les soucis d’approvisionnement – un nouveau coloris peut apporter un petit vent de changement pour le consommateur final.