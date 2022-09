Décés de Valeri Poliakov, le seul homme à avoir passé plus de 400 jours d’affilée dans l’espace

C’est un grand nom de l’histoire de l’aérospatiale qui vient de nous quitter. Valeri Poliakov était le seul homme à avoir passé plus de 400 jours d’affilée dans l’espace. Entre le 8 janvier 1994 et le 22 mars 1995, Poliakov passera ainsi 437 jours, 17 heures et 58 minutes à bord de la station russe Mir, un record monumental qu’aucun autre astronaute n’est depuis parvenu à approcher. Pour la petite histoire, juste après son retour sur terre, Poliakov demandera immédiatement qu’on le laisse marcher jusqu’à son siège, une procédure inhabituelle après un séjour aussi prolongé en orbite basse.

L’un des clichés les plus célèbres de l’histoire de l’aérospatiale. Vladimir Poliakov dans l’un des modules de ls station MIR. En deux missions (1988 et 1994-1995), Poliakov aura passé en tout et pour tout 677 jours dans l’espace

Ce Docteur en médecine de formation connaitra là le point culminant d’un brillant parcours au sein du Roscosmos. Peu de temps en effet après cet exploit majuscule, Poliakov quittera le Roscomos afin de rejoindre le Ministère russe de la santé. L’ex-cosmonaute gardera malgré tout des liens forts avec le programme spatial russe, et en tant que médecin, participera même à la sélection des futurs cosmonautes. Valeri Poliakov est décédé le 19 septembre 2022 en Russie à l’âge de 80 ans.