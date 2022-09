Google plancherait sur un Pixel 7 mini

Voilà qui serait assez ironique : alors même qu’Apple a abandonné le format mini avec le lancement de sa gamme iPhone 14/14 Plus, Google emprunterait le chemin inverse. Si l’on en croit en effet le leaker Digital Chat Station, un Pixel 7 mini serait en préparation, mais il ne faut certainement pas s’attendre à un format réellement ultra compact (même l’iPhone 13 mini approchait des 6 pouces de diagonale). Le Pixel 6a dispose d’un écran de 6,1 pouces, et il y a fort à parier qu’un Pixel 7 mini se situe dans les mêmes eaux, ce qui serait déjà plus praticable pour les petites mains que les dalles 6,7 pouces des modèles Pixel 6 « standards ».

Un autre indice signale peut-être l’arrivée prochaine d’un Pixel 7 mini : le site 9to5Google a en effet repéré le nom de code Neila, qui ne semble pas suivre la logique « animalière » des autres noms de code que la firme de Moutain View alloue généralement à ses mobiles (« Panther » pour le Pixel 7 par exemple). On saura peut-être plus lors de la conférence t Made by Google du 6 octobre prochain qui sera consacrée à la nouvelle gamme Pixel 7.