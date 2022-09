Le drone Ingenuity a repris du service sur Mars

Ingenuity a repris ses activités à la surface de Mars. Le petit drone-hélico avait été mis en pause vers la mi-juin 2022, la NASA ne voulant pas risquer d’endommager l’appareil à l’approche de l’hiver martien. Sur Mars, la période d' »hiver » se caractérise en effet par un afflux de poussière dans l’atmosphère, soit des conditions extrêmement périlleuses pour des engins électroniques. La NASA a confirmé à la fin du mois d’août que les conditions atmosphériques étaient de nouveau propice à une réactivation d’Ingenuity, et le mardi 6 septembre, Ingenuity a redémarré sa mission avec un vol de 56 secondes et de 97 mètres de distance. Le drone a effectué un second vol quelques jours après, toujours sans soucis notables.

La NASA s’est logiquement félicitée du redémarrage immédiat d’Ingenuity, une satisfaction teintée de soulagement : Ingenuity est en effet d’une importance capitale pour le rover Perseverance puisqu’il lui sert d’éclaireur en balisant le meilleur itinéraire possible. Les deux compères arpentent toujours le cratère de Jezero à la recherche de traces de vie (très) anciennes.