Constantine : Keanu Reeves de retour pour un second film !

Keanu Reeves est un habitué des rôles cultes ; après Neo dans Matrix et John Wick dans les films éponymes, l’acteur canadien va réendosser le costume de John Constantine, un démonologue exorciste qui combat les démons comme dans un film de Tarantino (en bref, c’est à la fois épique et badass). Warner Bros a estimé que le personnage de DC était suffisamment iconique pour justifier la production d’une suite. Et si l’on en croit les informations de Deadline, Francis Lawrence (I Am Legend, The Hunger Games) serait chargé de la réalisation du métrage.

Le scénario de cette suite sera écrit par Akiva Goldsman tandis que J.J. Abrams et Hannah Minghella de Bad Robot s’occuperait de la production, épaulés par les producteurs exécutifs Lorenzo DiBonaventura et Erwin Stoff. Pour rappel, Constantine était sorti en salles il y a 17 ans et avait enregistré 200 millions de dollars de recettes mondiales malgré un accueil critique pour le moins mitigé.