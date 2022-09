🔥 [Offre de rentrée] NordVPN : des offres bundle avec NordPass et NordLocker jusqu’à -69% de réduction

Septembre est le mois de la rentrée, une période durant laquelle on fait souvent le point sur ses réels besoins informatiques. Le mieux serait bien sûr de ne pas avoir à choisir entre le VPN, la solution de stockage sécurisé dans le nuage et le gestionnaire de mot de passe par exemple, soit les services/applications les plus recherchées pour une utilisation domestique courante. Heureusement, NordVPN lance son opération spéciale rentrée « back to school » avec pas moins de trois offres différentes liées à un abonnement sur 2 ans (+ 4 mois gratuit). L’une des offres propose même un bundle complet composé des trois services sus-cités (VPN, solution de stockage dans le nuage et gestionnaire de mot de passe donc).

Les offres NordVPN sont les suivantes :

NordVPN pendant 2 ans + 4 mois gratuit à 80,73€ soit 2,88€ par mois , soit encore une réduction de prix de -63%

+ 4 mois gratuit , soit encore une réduction de prix de -63% NordVPN + NordPass pendant 2 ans + 4 mois gratuit : 102,33€ soit 3,65€ par mois , soit encore une réduction de – 63%

+ 4 mois gratuit : , soit encore une réduction de – 63% NordVPN + NordPass + NordLocker pendant 2 ans + 4 mois gratuit : 134,73€, soit 4,81€ par mois, soit encore une réduction de prix de -69%

Un pack complet de services

Si ces packs étendus semblent à priori très intéressants, il reste légitime de se demander à quoi l’utilisateur a droit à ces tarifs cassés. Pour rappel donc, NordVPN est un VPN qui comme tous les VPN permet de s’affranchir des contraintes géographiques qui pèsent sur le WEB. A vous donc l’accès au service Netflix aux Etats-Unis ou au catalogue Amazon Prime Video en Angleterre. NordVPN assure en outre un débit moyen de 6730 Mbit/s (si l’on dispose du câble ou de la fibre) grâce à un réseau dense de plus de 5500 serveurs dans plus de 60 pays. Discrétion oblige, l’adresse IP peut être masquée et aucun registre d’activité n’est enregistré (le service ne collecte ni ne stocke aucune de vos données personnelles, même temporairement). Quant à la sécurité, elle est assurée par un chiffrement des connexions de niveau militaire. Le mode double VPN ajoute une surcouche d’anonymat, ainsi qu’une fonction Kill Switch qui désactive automatiquement votre accès Internet en cas d’instabilité (et jusqu’à ce que la connexion VPN soit rétablie). Le logiciel vous propose également deux autres fonctionnalités : la protection Anti-menaces (une cyberprotection contre les menaces au quotidien) et Réseau Mesh (au lieu de vous connecter à un serveur géré et configuré par NordVPN, vous pouvez ainsi créer des connexions chiffrées avec vos appareils ou ceux de votre entourage).

Vous bénéficierez d’autres avantages avec NordVPN: un seul compte peut être utilisé sur 6 postes différents (PC, mobile, tablette, etc.) ou encore une fonction de blocage de logiciels malveillants.

Téléchargez l’application gratuite NordVPN !

NordPass est un gestionnaire de mots de passe qui permet de stocker ses MDP dans un coffre sécurisé (là encore avec chiffrement de haut niveau). Le remplissage des identifiants est automatique lors de l’acés à certains sites/services et le logiciel intègre un générateur de mots de passe « forts » (complexes et donc très difficiles à trouver). Il est même possible de savoir si son mot de passe traine quelque part dans un fichier de hack du Dark Web ! (voir notre article détaillé).

Quant à NordLocker, il s’agit d’un logiciel de cryptage de fichiers intégré à un stockage cloud crypté de bout en bout (end to end). Le chiffrage end to end signifie qu’il n’y a pas de « porte d’accès » dont un pirate pourrait tenter de trouver la clef. Vos données de tous types (fichiers textes, vidéos, musique, documents divers) sont ici protégées de la façon la plus efficace qui puisse exister. A noter que via l’offre bundle, Nordlocker propose une capacité de stockage 100x supérieure à l’offre habituelle.

Convaincus ? alors il ne faut pas trop tarder sachant que les offres bundle de NordVPN sont disponibles jusqu’au 23 septembre uniquement. De plus, lorsque vous souscrivez à un abonnement NordVPN, vous profitez d’une garantie de remboursement pendant les 30 premiers jours en plus d’un service client disponible 24/7j en français.

[Sponso]