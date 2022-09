🔥 NordPass : un puissant gestionnaire de mots de passe pour seulement 1,89 euros/mois [Offre de rentrée]

La multiplication des services en ligne (cloud, SVoD, etc.), des abonnements digitaux et des comptes personnels numériques se traduit aussi par une multiplication des mots de passe. Il n’est désormais pas rare qu’un même individu accède à une dizaine de sites/services en ligne dont l’accès est protégé par le traditionnel combo identifiant/mot de passe. Face à cette multitude, on est vite tenté d’aller au plus simple, soit un même mot de passe pour tous, ce qui n’est vraiment pas une bonne idée : le malveillant qui récupère un seul mot de passe peut alors accéder à tous les services rattachés à l’utilisateur.

Les plus tête en l’air envisagent parfois ce bon vieux post-it en guise de pense-bête. Outre qu’un post-it/bout de papier peut se perdre facilement (un coup de vent suffit), l’aspect sécurité du procédé reste globalement à revoir. Quant à la praticité… Choisir des mots de passe extrêmement faciles à retenir peut alors être tentant, et après tout, « qui s’intéresse vraiment à mes données ? » me direz-vous, sauf qu’une donnée exploitable reste une donnée exploitable pour les malandrins du web, sans compter que tous les pirates ne visent pas uniquement les banques, hôpitaux ou grosses sociétés. L’utilisateur lambda est lui aussi une cible potentielle.

La plus raisonnable des solutions reste donc d’enregistrer des mots de passe « forts » (avec des caractères spéciaux le plus souvent) et de se servir d’un outil dédié permettant de les stocker en toute sécurité. NordPass est un gestionnaire de mots de passe puissant et complet qui dispose de tous les atouts nécessaires, à commencer par un algorithme de chiffrement, XChaCha20, « considéré comme le chiffrement du futur ». En d’autres termes, vos mots de passe seront stockés dans NordPass comme dans un coffre-fort inviolable. En outre, cet outil développé par l’éditeur de NordVPN (14 millions d’utilisateurs dans le monde) se synchronisera automatiquement sur tous vos appareils et navigateurs (PC, smartphones, tablettes sur tous les OS). Et bien entendu, à chaque demande de connexion à un service/site donné, NordPass renseignera automatiquement le mot de passe idoine.

D’autres fonctions de NordPass sont plus inattendues. Ainsi, le logiciel intègre un outil d’Analyse des Fuites de Données (en fait un algo qui va « scanner » le dark web), ce qui veut dire qu’en cas de doutes, il sera possible de vérifier si votre mot de passe a « fuité ». Si tel est malheureusement le cas, refaire rapidement un mot de passe ne devrait pas prendre top de temps puisque NordPass peut aussi générer à la volée des mots de passe « forts » et personnalisés. Il nefaudrait pas oublier le plus important : NordPass reste extrêmement simple d’utilisation, chaque fonction étant accessible en un clic.

Offre de rentrée

Reste donc la question du tarif, et sur ce plan NordPass frappe fort avec une formule à 45,36 euros sur 2 ans soit 1,89€ par mois pendant 2 ans. Sachant le confort et la sécurité qu’apportent un tel outil, ce n’est pas cher payé…

