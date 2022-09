Android 12L devient disponible sur le Samsung Galaxy Z Fold 2

Samsung rend aujourd’hui disponible Android 12L pour le Galaxy Z Fold 2, son smartphone pliable qui a vu le jour en 2020. L’appareil tournait au lancement sous Android 10.

Selon SamMobile, Android 12L pour le Galaxy Z Fold 2 est pour le moment disponible en Allemagne. La mise à jour arrivera progressivement en France et dans les autres pays. Il s’agit comme à chaque fois avec Samsung d’un déploiement progressif. L’arrivée dans les autres pays se fera d’ici les prochains jours ou semaines selon les cas. La mise à jour a pour version F916BXXU2HVHA.

Android 12L apporte One UI 4.1.1 (surcouche de Samsung) au Galaxy Z Fold 2. On retrouve notamment la prise en charge de la barre de tâches que Google a lancée pour la première fois avec cette version spéciale d’Android pour grand écran, qui permet de basculer rapidement entre les applications et de faciliter le multitâche également. D’autres améliorations dans la mise à jour comprennent un meilleur support pour prendre des selfies en utilisant l’écran extérieur, et quelques nouveaux gestes pour le multitâche.

Peut-on s’attendre à Android 13 pour le Galaxy Z Fold 2 ? La réponse est (normalement) oui. Mais le constructeur reste pour l’instant silencieux concernant le calendrier de sortie pour son smartphone pliable qui a vu le jour en 2020.