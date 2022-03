Android 12L est disponible en version finale

Après plusieurs bêtas, Google rend aujourd’hui disponible la version finale d’Android 12L. Cette version est pour l’instant disponible sur les Pixel. Elle arrivera plus tard sur les appareils de Samsung, Lenovo et Microsoft.

Disponibilité d’Android 12L en version finale

Android 12L est un système d’exploitation qui a été annoncé par Google en octobre dernier. Il vise les essentiellement les smartphones pliables et les tablettes pour s’adapter à leur format. Mais Google propose également la version sur les Pixel. D’ailleurs, ce sont les seuls à l’avoir dans l’immédiat, ce qui peut être jugé ironique.

Android 12L propose un affichage à deux colonnes et d’autres optimisations pour les grands écrans dans l’ensemble du système et des applications, surtout dans les paramètres rapides et le panneau de notifications. Il existe également une barre des tâches pour les appareils à grand écran, dont le fonctionnement est similaire à celui de la barre des tâches de Windows et du dock de macOS. Vous pouvez toucher les applications pour les ouvrir ou faire glisser les icônes d’un côté de l’écran pour les ouvrir en mode écran partagé.

Le mode écran partagé a également été mis à jour, avec une ligne de séparation plus proéminente. Il y a aussi une poignée d’autres changements utiles, comme le letterboxing pour les applications en mode portrait sur les tablettes et de nouveaux gestes pour les notifications.

Le téléchargement de la version finale d’Android 12L est disponible pour les Pixel 3a/3a XL, 4/4 XL, 4a/4a 5G, 5, 5a et 6/6Pro.