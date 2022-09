Snapchat sur le Web devient disponible pour tout le monde

Snapchat rend aujourd’hui disponible son accès depuis le Web pour tous les utilisateurs. Un premier déploiement a eu lieu en juillet et voilà maintenant que le réseau social est accessible pour tous, il n’est plus obligatoire de passer par l’application mobile.

L’interface Web de Snapchat est assez basique, elle peut être utilisée pour envoyer des photos, des messages et passer des appels audio et vidéo. L’entreprise explique que les appels vidéo sont devenus plus populaires parmi les utilisateurs ces derniers temps. Le fait de donner aux utilisateurs l’accès à cette fonction sur le Web pourrait permettre d’avoir des sessions plus longues. Par ailleurs, Snap envisage d’intégrer d’autres fonctions de base si la demande est suffisante.

Selon les dires de Snap, 332 millions d’utilisateurs se connectent tous les jours sur la plateforme et plus de 100 millions d’entre eux passent des appels audio et vidéo chaque mois.

Au départ, Snapchat sur le Web était disponible en Australie et en Nouvelle-Zélande. Aujourd’hui, l’accès est proposé à tout le monde. Il suffit de se rendre sur web.snapchat.com puis se connecter avec son compte. À noter qu’il est obligatoire de passer par Chrome ou un navigateur sous Chromium (comme Microsoft Edge) pour utiliser la version Web. Il n’y a pas de support pour Firefox ou Safari, et il n’est pas précisé si cela arrivera un jour.