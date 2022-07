Snapchat arrive sur le Web pour la messagerie et les appels vidéo

Snapchat n’est plus seulement une application mobile, le réseau social devient maintenant accessible depuis le Web. Ce sera surtout utile pour la partie messagerie et pour les appels vidéo.

Il s’agit d’une évolution notable pour une entreprise qui a grandi en ciblant les jeunes utilisateurs avec un service de partage de photos et vidéos pour leurs téléphones, tout en offrant à peine plus qu’une page de renvoi pour son site Internet. En passant aux ordinateurs, Snapchat reconnaît peut-être que ses utilisateurs ont grandi et que nombre d’entre eux travaillent désormais sur de grands écrans, à la maison ou au bureau.

La version Web de Snapchat offre aux utilisateurs un espace supplémentaire pour chatter et passer des appels dans la même fenêtre, avec les filtres en réalité augmentée (qui viendront un peu plus tard). L’expérience générale peut rappeler WhatsApp depuis le Web.

Selon les dires de Snap, la société qui édite le réseau social, 332 millions d’utilisateurs se connectent tous les jours sur la plateforme et plus de 100 millions d’entre eux passent des appels audio et vidéo chaque mois.

Au départ, Snapchat sur le Web est disponible en Australie et en Nouvelle-Zélande. On le retrouve également aux États-Unis, au Royaume-Uni et Canada, mais les utilisateurs dans ces pays doivent avoir l’abonnement payant Snapchat+ qui a récemment vu le jour. Un lancement à l’international de la version Web est prévu, mais ce sera pour plus tard (sans aucune date pour le moment).

Au passage, il est obligatoire de passer par Chrome ou un navigateur sous Chromium (comme Microsoft Edge) pour utiliser Snapchat depuis le Web. Il n’y a pas de support pour Firefox ou Safari, et il n’est pas précisé si cela arrivera un jour.