Tesla se prend une plainte pour les promesses non tenues sur l’Autopilot

Elon Musk est le genre de chef d’entreprise à promettre beaucoup: la conquête de Mars, un Androïde humanoïde comme dans les films de S.F, des tunnels de transport super rapides, l’interaction homme-machine par la seule pensée mais aussi, la voiture 100% autonome. Force est de constater que pour l’instant, nombre de ces prévisions sont encore loin d’une transcription dans le monde réel. Certes, le bouillant Musk compte d’énormes réussites à son actif – PayPal, Tesla devenu un géant de la VE, SpaceX et ses fusées qui atterrissent à la verticale, Starlink – mais avec le recul, d’autres annonces semblent totalement hors du réel.

Les emballements de Musk ressemblent parfois même à de gros ratés, à l’instar du retrait de Musk après la proposition de rachat de Twitter, la promotion du Dogecoin qui débouche sur un énorme procès, ou bien encore les annonces « bullshitées » autour de l’Autopilot et de la voiture autonome. A ce sujet, la coupe est pleine pour Briggs Matsk, un habitant de San Francisco et conducteur de Tesla, qui vient d’attaquer la firme de Musk en justice. Matsk affirme dans sa plainte que l’Autopilot a été largement survendu par Tesla alors même que cette technologie reste encore très perfectible. Le plaignant estime en outre que Tesla n’a pas été clair sur son modèle économique : l’Autopilot de base coûte déjà 5000 dollars (et n’aurait d’Autopilot que le nom) et il faut encore débourser 15000 dollars de plus pour avoir droit à un véritable « Autopilot »… toujours pas sans défauts.

Pour Briggs Matsk, affirmer qu’une Tesla peut réellement conduire sans chauffeur relève de la publicité mensongère. Et pourtant, Elon Musk ne se serait pas gêné pour glisser des allusions en ce sens à de multiples reprises. Quant aux taxi-robots promis par Tesla, on en est encore plus loin… Elon Musk s’est déjà expliqué sur ces revirements techniques, qui auraient été rendus nécessaires pour des raisons de sécurité. Mais en ce cas, si ce qui est livré est encore loin de ce qui avait été promis, pourquoi le facturer à un tel tarif ?