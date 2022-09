Résumé State of Play septembre 2022 : God of War Ragnarök, Tekken 8…

Comme prévu, Sony a organisé son State of Play de septembre 2022 et il y a eu l’annonce de plusieurs jeux lors de ce rendez-vous, dont une bande-annonce pour l’histoire de God of War Ragnarök, Tekken 8 et plusieurs présentations de titres en rapport avec le Japon. Voici le résumé.

God of War Ragnarök — PS4/PS5 — sortie le 9 novembre 2022

Manette God of War Ragnarök — sortie le 9 novembre 2022

Tekken 8 — PS5 — pas de date de sortie annoncée

Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge – Enhanced Edition — PS VR 2 — sortie en 2023

Demeo — PS VR 2 — sortie en 2023

Like a Dragon: Ishin — PS4/PS5 — sortie le 10 février 2023

Hogwarts Legacy (une quête exclusive sur PlayStation) — PS4/PS5 — sortie le 10 février 2023

Pacific Drive — PS5 — sortie en 2023

Synduality — PS5 — sortie en 2023

Stellar Blade — PS5 — sortie en 2023

Rise of the Ronin — PS5 — sortie en 2024

Sony a également évoqué son programme de fidélité PlayStation Stars, avec un aperçu des objets virtuels à collectionner qu’il vous sera possible d’obtenir. Parmi les éléments présentés, il y a eu une scène avec Punto (le gondolier d’Ape Escape 2), la PlayStation 3, la PocketStation, Toro et Kuro fêtant un anniversaire, la Chord Machine ou encore Polygon Man.

Le programme PlayStation Stars sera disponible dans un premier temps sur l’application PlayStation (iOS et Android), et arrivera sur console ultérieurement. Il sera déployé sur la plupart des marchés à partir de ce mois-ci, à commencer par l’Asie (y compris au Japon), puis l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, et l’Europe suivront à des dates ultérieurs. Il sera possible d’y adhérer gratuitement.

Et si vous voulez (re)voir le State of Play de septembre 2022 en entier, voici le replay :