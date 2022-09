State of Play : Sony présentera ce soir des jeux PlayStation

Sony annonce la tenue d’un nouveau State of Play qui aura lieu ce 13 septembre à 23h59. Le choix de la date est intéressant sachant que Nintendo a également annoncé qu’un Nintendo Direct aura lieu aujourd’hui pour des jeux Switch. Mais le rendez-vous sera à 16 heures.

« Avec le Tokyo Game Show en approche, il est bientôt l’heure de célébrer les superbes contributions créatives de la communauté japonaise de développement de jeux. Et c’est également le moment parfait pour lancer un nouveau State of Play ! », indique Sony.

Le State of Play d’aujourd’hui va durer environ 20 minutes et il y aura de nouvelles mises à jour et du gameplay pour 10 jeux bientôt disponibles sur PlayStation 5, PlayStation 4 et PlayStation VR 2. Sony ne donne pas plus d’informations, il faudra attendre ce soir pour tout découvrir.

À quoi s’attendre ? Les proches partenaires japonais de PlayStation sont Capcom, qui a prévu une nouvelle extension majeure pour Resident Evil Village, un remake de Resident Evil 4, Street Fighter 6 et un tout nouveau jeu, Exoprimal. Il y a aussi Square Enix, qui sortira Forspoken au début de l’année prochaine et Final Fantasy 16 l’été prochain. Bien sûr, Sony a lui-même une sortie majeure prévue pour plus tard cette année, God of War Ragnarok, qui pourrait également attirer l’attention.