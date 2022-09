Le chat vocal Discord devient disponible sur Xbox

Les joueurs Xbox peuvent désormais profiter du chat vocal avec Discord. C’est disponible aussi bien sur Xbox One que sur Xbox Series X/S, et ce pour tout le monde.

Avec cette nouvelle fonctionnalité, vous pouvez parler avec n’importe qui sur Discord en utilisant les canaux vocaux ou les appels de groupes directement depuis votre console. Il est ainsi plus facile de vous connecter avec vos amis, sur mobile, Xbox ou PC. Vous pouvez également voir qui est présent dans l’appel et qui est en train de parler lorsque vous jouez sur votre console. Vous pouvez également ajuster le son et passer du chat vocal Discord au chat de groupe Xbox lorsque vous profiterez de tous vos jeux préférés.

Pour commencer, rendez-vous sur l’application mobile Discord et reliez votre compte Discord à votre Xbox. Vous devrez passer par cette étape, même si vous aviez déjà relié vos comptes par le passé. Ensuite, vous pourrez rejoindre n’importe quel canal ou chat Discord et le transférer vers votre la console.

Microsoft et Discord testent cette intégration depuis le mois de juillet. Bien qu’il ne soit pas aussi simple de rejoindre des appels directement depuis votre console, il est facile de s’habituer à rejoindre un appel depuis l’application mobile de la messagerie et à transférer l’appel. C’est certainement plus intéressant que de rejoindre un appel à partir de l’application mobile et de devoir disposer d’un casque Xbox compatible Bluetooth pour pouvoir entendre les sons du jeu et la voix Discord en même temps.