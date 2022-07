Discord arrive bientôt sur les consoles Xbox One et Xbox Series

Microsoft renforce l’aspect social de ses consoles Xbox. Le géant américain annonce en effet dans un tweet que le chat vocal Discord arrivera bientôt sur les consoles Xbox One et Xbox Series X. Particulièrement prisé des joueurs, qui s’y échangent des conseils ou commentent l’actu ludique, Discord est un incontournable de l’écosystème social autour du JV. Le partenariat conclu entre Xbox et Discord n’a donc rien d’anodin.

Coucou @discord_fr 👋 Faites comme chez vous ! 😇 Le chat vocal Discord arrive sur les consoles Xbox pour les Xbox Insiders 👉 https://t.co/yoxg50iFn4 pic.twitter.com/BJLfwotJTy — Xbox FR (@XboxFR) July 20, 2022

Une fois Discord rattaché à la plateforme Xbox, les joueurs pourront converser avec d’autres joueurs PC ou mobile, et les appels de groupe seront aussi disponibles. Même si Discord n’est pour l’instant disponible que pour quelques insiders Xbox, on sait déjà comment il sera possible de lancer la fonctionnalité. Dans le menu paramètres, il suffira donc d’aller dans la section Groupe et chat, lancer Essayer le chat vocal Discord sur Xbox, puis scanner le QR Code qui valide la connexion avec le service. Le lancement effectif de Discord sur les consoles Xbox devrait intervenir d’ici quelques mois tout au plus.