Google veut produire une partie de ses Pixel en Inde et non plus en Chine

Google cherche à produire une partie de ses smartphones Pixel en Inde selon The Information. Jusqu’à présent, le groupe a surtout assemblé ses smartphones en Chine et au Vietnam.

Google a lancé un appel d’offres auprès de sous-traitants indiens pour la fabrication de 500 000 à 1 million de smartphones Pixel, soit 10 à 20% de la production annuelle estimée des smartphones du groupe.

Avant cela, Google a produit ses smartphones Pixel dans d’autres régions asiatiques, mais principalement en Chine. Google a d’abord tenté de s’éloigner de la Chine en 2019, dans le but de produire ses smartphones au Vietnam. Les Pixel 4a et Pixel 5 auraient alors été produits dans le pays. Mais entre temps, les Pixel 6 ont connu une production en Chine comme un effet secondaire du monde après les plus grands impacts du Covid-19. Et voilà maintenant que Google cherche une nouvelle fois à quitter le pays.

Google envisage donc de produire en Inde, mais rien n’a encore été concrétisé. La société ferait face à des retards dans l’obtention de composants pour certains de ses appareils en Chine, ce qui découle des blocages du Covid-19 qui ont toujours lieu dans le pays. Déplacer une partie de sa production en Inde pourrait également donner un grand coup de pouce aux ventes de Pixel dans le pays.

L’Inde impose une lourde taxe d’importation de 20% sur les smartphones fabriqués en dehors du pays, et la fabrication d’appareils localement pourrait permettre à Google de proposer des prix plus compétitifs. Le Pixel 6a était la première sortie d’un smartphone de Google en Inde en près de trois ans, mais son prix est bien supérieur aux modèles concurrents dans la région.