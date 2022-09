Assassin’s Creed : Ubisoft dévoile une multitude de projets dont Assassin’s Creed Mirage pour 2023

Les rumeurs disaient vrai : lors de sa conférence Ubisoft Forward, l’éditeur européen a présenté une multitude de projets autour de sa franchise ultra populaire Assassin’s Creed. Ubisoft Bordeaux est ainsi en charge de Rift : Assassin’s Creed Mirage, dont on n’aura vu pour le moment qu’une cinématique de présentation de 3 minutes. Le jeu s’annonce comme un reboot des tous premiers Assassin’s Creed. Le joueur dirigera Basim Ibn Ishaq (que l’on a vu aussi dans Assassin’s Creed Valhalla), un jeune brigand désormais membre de l’organisation secrète Ceux qu’on ne voit pas. Le gameplay fera la part belle aux évolutions successives du personnage, de son statut d’apprenti Assassin au rang de maitre dans son domaine. Rift : Assassin’s Creed Mirage sera disponible en 2023 sur toutes les plateformes (consoles et PC).

Ubisoft n’oublie pas le mobile avec Assassin’s Creed Jade, un titre dont l’action se déroule en Chine médiévale, et les amateurs de Japon seront ravis d’apprendre qu’Assassin’s Creed Red est en préparation chez Ubisoft Québec (à qui l’on doit Assassin’s Creed Odyssey). Quant à Ubisoft Montréal (AC Valhalla), le studio canadien planche sur Assassin’s Creed: Codename Hexe, annoncé avec un simple logo. Clint Hocking est le directeur du projet (ce dernier a travaillé sur les premiers Splinter Cell et sur Watch Dogs Legion). Enfin, AC Valhalla aura droit à un dernier DLC gratuit, The Last Chapter, qui se situera principalement en Angleterre.



Autres projets annexes mais toujours en rapport avec la franchise AC, Ubisoft a confirmé qu’une série live action Assassin’s Creed était en cours de production pour Netflix et que cette dernière sera réalisée par le showrunner Jeb Stuart, qui est aussi le showrunner, producteur et scénariste de Viking : Valhalla, le spin-off de la série Vikings. Un choix logique donc… Ubisoft est aussi revenu brièvement sur son webdocumentaire Behind the Creed, sans oublier un rappel de l’énorme méta lore autour de la franchise (roman, concerts, etc.).