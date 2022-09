Black Adam : nouvelle bande-annonce pour le film DC

DC dévoile une nouvelle bande-annonce pour le film Black Adam avec Dwayne Johnson dans le rôle principal, donnant une vision plus claire des forces qui seront déployées contre le surhomme rebelle tout en continuant à souligner les qualités anti-héroïques du personnage.

La bande-annonce passe plus de temps avec les héros de la Société de justice, qui ont pour mission de verrouiller le canon libre qu’est Black Adam : en particulier, Pierce Brosnan dans le rôle du Docteur Fate, que l’on voit utiliser ses pouvoirs cette fois et Hawkman joué par Aldis Hodge. Nous avons également un aperçu d’Amanda Waller dans le rôle de Viola Davis, l’impitoyable agent gouvernemental des deux films Suicide Squad et de la série télévisée Peacemaker, qui, semble-t-il, pourrait tirer les ficelles de la Société de justice dans une certaine mesure.

De plus, la bande-annonce nous donne un premier aperçu d’un candidat pour le rôle du véritable méchant : quelques plans montrent une figure cornue qui ne peut être que Sabbac (joué par Marwan Kenzari), un chef de la mafia russe qui possède le pouvoir d’un ancien démon (et parfois même la force de Satan). Sabbac est vu en combat avec Hawkman, mais pas avec Black Adam.

Black Adam sortira au cinéma le 19 octobre prochain.