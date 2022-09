Xbox : la nouvelle interface en cours de test (screenshots)

Microsoft démarre enfin les tests de la nouvelle interface de la Xbox, une interface qui devrait être disponible pour les joueurs dans le courant de l’an prochain. Les changements apportés concernent principalement la recherche de jeux, la présentation générale des différentes catégories (jeux, TV, Store, Game Pass, etc.) et la navigation dans les paramètres (qui reconnaissons le est extrêmement peu claire). Microsoft a bien conscience que l’interface actuelle a encoer un belle marge d’améliorations : « Nous savons que la page d’accueil Xbox est l’endroit où nos joueurs passent le plus de temps, et c’est un espace très personnel », déclare ainsi Ivy Krislov, chef de produit senior responsable des expériences Xbox. « Nous savons également que nous pouvons toujours écouter et apprendre comment nous pouvons faire mieux ici tout en gardant votre expérience rapide et familière. Avec cela, nous lançons une série d’essais de plusieurs mois pour parvenir à créer une « expérience » d’écran d’accueil plus personnalisée et répondre à certaines des principales tendances et demandes des fans. »

L’interface de l’app Xbox TV…

Ces prochains jours/semaines, des Insiders Xbox auront donc l’insigne honneur de mettre leur main sur une version non définitive de l’interface. Les premiers screenshots sont encourageants, et dévoilent une interface extrêmement proche de celle de l’app Xbox TV.

… et la nouvelle interface de la Xbox

Autre changement apporté par cette nouvelle version de l’OS de la Xbox, lors d’un défilement de page vers le bas, l’interface affichera des catégories et des recommandations en fonction des titres joués régulièrement par l’utilisateur. Voilà qui promet, mais il va falloir être patient…